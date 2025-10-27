Präsidentschaftswahlen in Abidjan, Elfenbeinküste (Archivbild vom 10. Oktober 2025). (picture alliance / Matrix Images / Joseph Zahui)

Auf Ouattara seien 89,77 Prozent der Stimmen entfallen, erklärte der Chef der Kommission. Die Wahlbeteiligung habe bei etwa 50 Prozent gelegen. Ouattaras aussichtsreichste Konkurrenten waren von der Wahl ausgeschlossen worden. Den zweiten Platz belegte nach Angaben der Wahlkommission der Unternehmer Billon, der 3,09 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Die Opposition sprach von Wahlbetrug. Der 83-jährige Ouattara tritt seine vierte Amtszeit als Präsident des westafrikanischen Landes an.

