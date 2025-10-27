Präsidentschaftswahlen in Abidjan, Elfenbeinküste (Archivbild vom 10. Oktober 2025). (picture alliance / Matrix Images / Joseph Zahui)

Nach einer Teilauszählung der Stimmen der gestrigen Präsidentenwahl liegt er mit großem Abstand vor den anderen Kandidaten. Der 83-Jährige war als klarer Favorit in die Abstimmung gegangen. Die Verfassung der Elfenbeinküste sah ursprünglich nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten vor. Ouattara hatte sie jedoch entsprechend geändert. Er begründete das mit der instabilen Sicherheits- und Wirtschaftslage.

Von der Wahl waren zahlreiche Kandidaten ausgeschlossen worden, darunter auch die beiden aussichtsreichsten Konkurrenten Ouattaras, der Unternehmer Thiam und der frühere Präsident Gbagbo. Von 60 Bewerberinnen und Bewerbern wurden nur fünf zugelassen. Stimmberechtigt waren rund neun Millionen Bürger.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.