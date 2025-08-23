Statistisches Bundesamt

Spanisch als Fremdsprache wird an deutschen Schulen beliebter. (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Ryumin)

Wie eine Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur beim Statistischen Bundesamt ergab, hat sich die Zahl spanischlernender Schüler innerhalb von 20 Jahren verdreifacht. So wählten im Schuljahr 2023/24 rund 518.000 Schüler das Fach und damit fast so viele wie Latein, das in der Rangliste der meistgewählten Fremdsprachen auf Rang drei liegt.

Das Interesse an Französisch geht den Daten zufolge seit Jahrzehnten zurück. Vor zwei Jahren entschieden sich noch 1,3 Millionen Schüler in Deutschland für Französisch. Englisch hat als meistgelernte Sprache weiter zugelegt. So lernten 6,9 Millionen Schüler in Deutschland Englisch. Das entsprach einem Anteil von 79 Prozent.

