Carlo Ancelotti (Archivbild)

Der Weg für Xabi Alonso zu Real Madrid ist frei - und seine Trainer-Premiere bei den Königlichen dürfte der Spanier noch vor der Sommerpause feiern. Der Erfolgscoach von Bayer Leverkusen soll nach übereinstimmenden Medienberichten einen Dreijahresvertrag unterschreiben und schon bei der Club-WM das Erbe von Carlo Ancelotti antreten. Der Italiener wurde als neuer Nationaltrainer Brasiliens bestätigt. Brasiliens Verbandschef Ednaldo Rodrigues sagte, die Verpflichtung des 65 Jahre alten Ancelotti sei "mehr als nur ein strategischer Schachzug", es sei auch "ein Zeichen an die Welt, dass wir entschlossen sind, den obersten Platz auf dem Podest zurückzuerobern".

Ancelotti soll in den WM-Qualifikationsspielen gegen Ecuador und Paraguay Anfang Juni erstmals die Seleção coachen. Dadurch braucht Real bei der am 15. Juni beginnenden Club-Weltmeisterschaft in den USA einen neuen Trainer - und der wird höchstwahrscheinlich Alonso sein. Spanische Medien meldeten diesen Transfer ebenfalls bereits als perfekt, ein Dreijahresvertrag sei ausgehandelt worden.

Ancelottis neue Mannschaft, die Seleção, steckt seit Jahren in einer sportlichen Krise und entließ bereits einige Trainer. Im März hatte sich der Verband nach einer 1:4-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Argentinien von Dorival Júnior getrennt.

Um das Engagement Ancelottis in Brasilien hatte es zuletzt viele Gerüchte gegeben. Er hatte die Seleção eigentlich schon ab Sommer vergangenen Jahres trainieren sollen, sich dann aber für Real entschieden.

