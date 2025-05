Studie

Anders als in Skandinavien: Wer Kinder hat, lebt nicht automatisch zufriedener und ist manchmal sogar unzufriedener

Elternschaft ist für manche Menschen mit einer geringeren Lebenszufriedenheit verbunden - was auch an der Politik und der Kultur des jeweiligen Landes liegt. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Studie in 30 Ländern, die die Kölner Soziologen Marita Jacob und Ansgar Hudde im "Journal of Marriage and Family" veröffentlicht haben.