Andreas Dresen wurde 1963 in Gera geboren, wuchs in Schwerin auf und lebt seit langem in Potsdam. Er ist als Film-, aber auch Theater- und Opernregisseur tätig. Zu seinen erfolgreichen Filmen zählen "Sommer vorm Balkon", "Halbe Treppe", "Halt auf freier Strecke", "Wolke 9" und "Gundermann".

Für Andreas Dresen spielt es im Alltag keine Rolle, ob jemand aus dem Osten oder Westen kommt. Vielmehr sei es ihm wichtig, dass man sich gut verstehe und einen gemeinsamen Humor teile.

Er plädiert dafür, die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland nicht zu negieren. "Wir können doch auch unsere Verschiedenheit in diesem großen Land zulassen." Aus seiner Sicht könne das auch eine große Bereicherung sein: "Wenn wir bereit sind, uns gegenseitig unsere Geschichten über unsere Herkunft zu erzählen – und dabei möglichst genau erzählen und auch möglichst genau zuhören."

(imago images / Shotshop)Gesprächsreihe "nah und fern"

Nähe und Distanz sind keine feststehenden Größen. Wo das eine aufhört und das andere beginnt, empfindet jeder anders. Und jede Disziplin, jede Kunstgattung geht auf ihre Weise damit um.