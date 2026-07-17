Andy Burnham, der neue Vorsitzende der britischen Labour-Partei (AFP / HENRY NICHOLLS)

Die Entscheidung fiel auf einem Sonderparteitag in London. Es gab keinen Gegenkandidaten. Burnham hatte sich zuvor die Unterstützung der großen Mehrheit der Labour-Abgeordneten gesichert. Der frühere Bürgermeister von Manchester wird damit automatisch auch neuer Premierminister und tritt die Nachfolge von Keir Starmer an. Burnham soll am Montag von König Charles mit der Regierungsbildung beauftragt werden.

Bis zur Amtsübergabe behält Starmer noch formal seinen Posten als Premier. Er war im Juni wegen fehlenden Rückhalts in seiner Partei zurückgetreten. Burnham wird der siebte britische Regierungschef binnen zehn Jahren.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.