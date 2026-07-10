Wahrscheinlich bald neuer Premierminister: Andy Burnham (AP / dpa / Ian Hodgson)

322 von 403 Abgeordneten sicherten dem früheren Bürgermeister von Manchester ihre Unterstützung zu. Einen Gegenkandidaten gibt es bisher nicht. Es gilt daher als sehr wahrscheinlich, dass Burnham nächste Woche zum neuen Labour-Chef ernannt wird. Der Vorsitzende der Regierungspartei übernimmt in Großbritannien traditionell auch das Amt des Premiers. Unter Burnham als Premier dürfte sich unter anderem die Nahost-Politik Großbritanniens ändern. Der Labour-Politiker sagte der Zeitung "The Guardian", er würde mehr Druck auf die israelische Regierung ausüben. In einem Online-Video bezeichnete die anfängliche Haltung seiner Partei mit Blick auf den Gaza-Krieg als zu zögerlich. Dafür bitte er um Entschuldigung.

Der amtierende britische Regierungschef Starmer hatte angesichts des fehlenden Rückhalts auch in der eigenen Partei seinen Rücktritt angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.