322 von 403 Abgeordneten sicherten dem früheren Bürgermeister von Manchester ihre Unterstützung zu. Einen Gegenkandidaten gibt es bisher nicht. Es gilt daher als sehr wahrscheinlich, dass Burnham nächste Woche zum neuen Labour-Chef ernannt wird. Der Vorsitzende der Regierungspartei übernimmt in Großbritannien traditionell auch das Amt des Premiers.
Der amtierende Regierungschef Starmer hatte angesichts des fehlenden Rückhalts auch in der eigenen Partei seinen Rücktritt angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.