Der Labour-Politiker Andy Burnham (AP / dpa / Ian Hodgson)

Die Kür des früheren Bürgermeisters von Manchester, Burnham, ist Formsache - es gibt keine Gegenkandidaten. Burnham hatte sich zuvor die Unterstützung der großen Mehrheit der Labour-Abgeordneten gesichert. In Großbritannien ist der Vorsitzende der Regierungspartei zugleich auch Premierminister. Am kommenden Montag soll Burnham von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden.

Bis zur Amtsübergabe behält Premier Starmer noch formal seinen Posten. Er war im Juni wegen fehlenden Rückhalts in seiner Partei zurückgetreten. Burnham wird der siebte britische Regierungschef binnen zehn Jahren.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.