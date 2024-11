Der britische Ex-Tennisprofi Andy Murray (imago sportfotodienst)

Die Zusammenarbeit ist zunächst für die Australian Open im Januar vereinbart. Er freue sich, einen seiner größten Rivalen künftig an seiner Seite zu wissen, erklärte Djokovic. Der 37 Jahre alte Serbe ist mit 24 Grand-Slam Titeln der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Murray gewann in seiner Karriere unter anderem zwei Mal olympisches Gold. Nach den Sommerspielen in Paris im August hatte er seine Karriere als Spieler beendet.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.