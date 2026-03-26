Einer Untersuchung des Leipziger European Centre for Press and Media Freedom und des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung zufolge haben knapp zwei Drittel der Befragten in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal persönliche Anfeindungen erlebt. Am häufigsten erfolgten demnach die Angriffe über digitale Kanäle wie Social Media oder per E-Mail.
Für die Studie "Strapazierter Journalismus" wurden nach Angaben der Autoren 383 Personen online befragt.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.