Nicht überall wurde der Protest gegen die Königskrönung in London unterbunden. In Schottland etwa waren Plakate gegen die britische Monarchie möglich. (AFP / ANDY BUCHANAN)

Er war gestern zusammen mit etwa 50 Gefolgsleuten weiteren in London festgenommen worden. Die Mitglieder der Gruppe "Republic" wollten die Krönung von Charles III. zum König unter anderem mit Plakaten stören, auf denen stand: "Not my king." Nach seiner Entlassung schrieb der Anführer, es gebe kein Recht mehr auf friedlichen Protest. Die Metropolitan Police teilte mit, man habe die Pflicht, Proteste in angemessener Weise im Einklang mit der Gesetzgebung zu überwachen.

Die britische Regierung hat das Demonstrationsrecht vor kurzem verschärft. So können Polizisten Kundgebungen bereits unterbinden, wenn sie davon schwere Störungen der Öffentlichkeit befürchten.

