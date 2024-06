Maria Corina Machado und Edmundo Gonzalez Urrutia sprechen von willkürlichen Festnahmen. (dpa / AP / Ariana Cubillos)

Es sei unklar, wo sich die drei befänden und wie es ihnen gehe, sagte González bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Hauptstadt Caracas. Bei den Festgenommenen handle es sich um den Koordinator der Oppositionspartei Vente Venezuela sowie um Mitglieder der Partei Voluntad Popular.

In dem südamerikanischen Land wird am 28. Juli ein neuer Präsident gewählt. Der umstrittene linksnationalistische Präsident Maduro strebt eine dritte Amtszeit an. Seine Hauptkonkurrentin Machado wurde von der Kandidatur ausgeschlossen.

Der venezolanischen Opposition zufolge werden seit Monaten führende Vertreter sowie Anhänger durch Festnahmen, Gerichtsverfahren und die Behinderung ihrer Teilnahme an Wahlen politisch verfolgt. Allein aus Machados Lager wurden seit Januar 13 Aktivisten festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.