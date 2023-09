Angeblich getöteter russischer Admiral Sokolow war erneut im Fernseher zu sehen. (picture alliance / AA / Russian Defense Ministry)

Er äußerte sich in einem Interview mit einem TV-Sender des russischen Verteidigungsministeriums über den Zustand der Schwarzmeerflotte. Es ist allerdings unklar, ob die Aufnahme vor oder nach dem ukrainischen Raketenangriff auf das Hauptquartier der Flotte auf der Krim in der vergangenen Woche aufgezeichnet wurde. Später hatte die Ukraine den Tod Sokolows und weiterer Militärs sowie erhebliche Schäden gemeldet. Die Regierung in Moskau hat bislang lediglich den Angriff an sich bestätigt.

Bereits gestern waren in Russland Videoaufnahmen und Fotos veröffentlicht worden, auf denen Sokolow bei einer Videokonferenz mit Verteidigungsminister Schoigu und anderen ranghohen Offizieren zu sehen ist.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.