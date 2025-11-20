US-Außenminister Marco Rubio (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung - Pool via CNP)

Rubio erklärte, man arbeite an einer Liste möglicher Ideen. Grundsätzlich müssten beide Seiten auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden Zugeständnisse machen. Der Kreml bekräftigte die Haltung, nach der ein Friedensplan die - nach russischem Verständnis - grundlegenden Ursachen des Konflikts angehen müsse. Es gebe Kontakte zu den USA, aber keine Verhandlungen über einen solchen Plan.

Nach Medienberichten soll es geheime Gespräche zwischen Washington und Moskau gegeben haben. Demnach sieht der Entwurf für einen Friedensplan große Zugeständnisse der Ukraine vor, darunter die vollständige Räumung der Gebiete Donezk und Luhansk. Zudem sollen die ukrainische Armee deutlich verkleinert und die Reichweite ihrer Waffen begrenzt werden.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas und Bundesaußenminister Wadephul forderten gleichermaßen, die Ukraine und die Europäer in jede Form von Friedensplan einzubeziehen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.