Eine russische Passagiermaschine bringt Gefangene zum Austausch am Flughafen Ankara. (AFP / CAGLAR OSKAY)

Dass der in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilte Russe Krassikow nur wenige Jahre nach einem Mord freikomme, sei eine "niederschmetternde Nachricht", hieß es in einer Stellungnahme. Man sei zwar froh darüber, dass durch den Gefangenenaustausch Leben gerettet werden konnten. Gleichzeitig sei die Enttäuschung darüber, dass Gerichte und ihre Urteile in Deutschland übergangen werden könnten, groß.

Der CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter warnte, dass mit der Freilassung Krasikows ein Präzedenzfall geschaffen worden sein könnte. Dieser könne von Russland massiv ausgenutzt werden, sagte Kiesewetter dem Berliner Tagesspiegel.

Ähnliche Befürchtungen äußerte auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Russlands Präsident Putin instrumentalisiere augenscheinlich Recht und Gesetz, um mit politischen Gefangenen als Faustpfand seine Interessen durchzusetzen.

