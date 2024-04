Das Auswärtige Amt hat nach eigenen Angaben zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für die Botschaften im Nahen Osten getroffen. (Markus Heine dpa/lbn)

Überdies wurden weitere Sicherheitsvorkehrungen in der gesamten Region getroffen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mitteilte. Zuvor war schon vor Reisen in den Iran gewarnt und deutsche Staatsbürger zur Ausreise aufgerufen worden.

Weitere Fluggesellschaften kündigten an, den iranischen Luftraum zu vermeiden.

Die niederländische Airline KLM sowie die australische Qantas passten ihre Routen an. Die Lufthansa setzte bereits alle Flüge in den Iran bis zum kommenden Donnerstag aus.

