Flugkatastrophe

Angehörige gedenken der Opfer des Germanwings-Absturzes vor zehn Jahren

Zehn Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen erinnern Angehörige an mehreren Orten an die 150 Todesopfer. Die größte Gedenkfeier in Deutschland findet am Vormittag in Haltern am See statt. Aus der nordrhein-westfälischen Kleinstadt befanden sich 16 Schüler und zwei Lehrkräfte an Bord des Flugzeugs.