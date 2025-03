Flugkatastrophe

Angehörige gedenken der Opfer des Germanwings-Absturzes vor zehn Jahren

Zehn Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen haben Angehörige an die 150 Todesopfer erinnert. Im nordrhein-westfälischen Haltern am See kamen mehrere hundert Menschen auf dem Schulhof eines Gymnasiums zusammen.