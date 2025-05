Nordengland

Angeklagte wegen Fällens von "Robin Hood"-Baum schuldig gesprochen - bleiben in Haft

Im Prozess um den in Nordengland gefällten sogenannten "Robin-Hood-Baum" sind die beiden Angeklagten schuldig gesprochen worden. Die Jury des Newcastle Crown Court sah es als erwiesen an, dass der 32-Jährige und der 39-Jährige die Tat in einer Septembernacht 2023 gemeinschaftlich begangen hatten.