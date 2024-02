Die Ermordung des Musikers Jam Master Jay hatte 2002 weltweit für Bestürzung gesorgt. (AP / G. Paul Burnett)

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie den Gründer der Hiphop-Band "Run-D.M.C." 2002 in dessen Tonstudio erschossen haben. Hintergrund soll ein Streit über Drogengeschäfte gewesen sein. Run-DMC gilt als eine der einflussreichsten Hip-Hop Bands der Geschichte. Zu ihren bekanntesten Songs zählen "It's Like That" und "Walk This Way". Der Tod des damals 37-jährigen Musikers hatte weltweit für Bestürzung gesorgt.

