USA
Angeklagter erhält zwei Mal lebenslänglich wegen Tötung von Politikerin und ihres Ehemanns

Wegen der Tötung der demokratischen US-Politikerin Hortman und ihres Ehemanns muss der Täter lebenslang ins Gefängnis.

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    Ein Gericht im Bundesstaat Minnesota verhängte gegen den 59-Jährigen zwei Mal lebenslänglich sowie weitere 40 Jahre Haft. Er hatte sich im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft schuldig bekannt, die daraufhin nicht die Todesstrafe forderte.
    Der Angeklagte gestand auch, auf den demokratischen Politiker Hoffman und dessen Frau geschossen zu haben, die dabei schwer verletzt wurden. Er hatte im Juni vergangenen Jahres als Polizist verkleidet an den Haustüren der Paare geklingelt und dann die Schüsse abgegeben.
    Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.