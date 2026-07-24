Ein Gericht im Bundesstaat Minnesota verhängte gegen den 59-Jährigen zwei Mal lebenslänglich sowie weitere 40 Jahre Haft. Er hatte sich im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft schuldig bekannt, die daraufhin nicht die Todesstrafe forderte.
Der Angeklagte gestand auch, auf den demokratischen Politiker Hoffman und dessen Frau geschossen zu haben, die dabei schwer verletzt wurden. Er hatte im Juni vergangenen Jahres als Polizist verkleidet an den Haustüren der Paare geklingelt und dann die Schüsse abgegeben.
Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.