6 Menschen wurden getötete, mehr als 300 verletzt. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Probst)

Zugleich beschrieb der Mann den Tag des Anschlags vor Gericht. Er begründete seine Tat mit seinen Schwierigkeiten mit deutschen Behörden. Außerdem habe er auf die mangelnde Hilfe für saudische Frauen aufmerksam machen wollen. - Bei dem Anschlag am 20. Dezember 2024 waren sechs Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden.

Der Täter stammt aus Saudi-Arabien und lebt seit 2006 in Deutschland. Er verkehrte in islamfeindlichen und rechten Kreisen. Zudem soll er Verschwörungsideologien anhängen und psychisch beeinträchtigt sein.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.