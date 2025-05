Mutmaßlicher Terroranschlag mit drei Toten

"Ich habe schwere Schuld auf mich geladen. Ich bin bereit, das Urteil entgegenzunehmen", hieß es in der Erklärung. Er habe Unschuldige getötet, keine Ungläubigen.

Der Syrer Issa H. seit heute vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll beim Fest zum 650-jährigen Bestehen der Stadt in Nordrhein-Westfalen im August 2024 drei Besucher erstochen und versucht haben, zehn weitere zu töten.

Er muss sich vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf wegen dreifachen Mordes , zehnfachen versuchten Mordes sowie wegen Mitgliedschaft in der Terrorgruppe IS verantworten. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Männer und eine Frau. Acht Menschen wurden verletzt. Zwei Besucher soll der Angreifer knapp verfehlt, aber ihre Kleidung getroffen haben. Auch diese Attacken wertet die Bundesanwaltschaft als Mordversuche. Zwölf Verletzte und Angehörige von Todesopfern treten als Nebenkläger auf.