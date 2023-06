Angela Bassett war in diesem Jahr für "Black Panther: Wakanda Foreve"» im Rennen um den Nebenrollen-Oscar. (imago-images / Starface / Billy Bennight/AdMedia)

Auch die Filmeditorin Carol Littleton (81) wird mit dem "Honorary Award" geehrt, wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills bekanntgab. Michelle Satter vom Sundance Institute soll für ihr Engagement um den Independent-Film den Jean-Hersholt-Preis erhalten. Die Trophäen werden im Rahmen der "Governors Awards"-Gala am 18. November in Los Angeles überreicht.

Für die Ehren-Oscars gibt es keinen Wettbewerb, sondern die Akademie sucht Personen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben.

