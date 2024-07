Angelique Kerber war im Dezember nach einer Babypause in den Profibereich zurückgekehrt. (Frank Molter / dpa )

Sie gewann drei Grand-Slam-Turniere: die Australien Open 2016, die US Open 2016 sowie Wimbledon 2018. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio gewann Kerber die Silbermedaille, im selbigen Jahr wurde sie zudem die erste deutsche Nummer eins der Frauen-Weltrangliste seit Steffi Graf. Im vergangenen Dezember war Kerber nach der Geburt ihres ersten Kindes nach einer eineinhalbjährigen Pause in den Profibereich zurückgekehrt, konnte seitdem aber keine Erfolge mehr feiern.

Bei den Olympischen Spiele in Paris wird Kerber im Einzel und Doppel teilnehmen. Die Tennis-Wettbewerbe finden im Stade Roland Garros statt, wo jährlich auch die French Open ausgetragen werden.

