Südliches Afrika

Zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit Angolas von Portugal am 11. November 20025 gab es in dem südwestafrikanischen Staat groß angelegte Feierlichkeiten - vor allem in der Hauptstadt Luanda. (AFP / JULIO PACHECO NTELA)

An der zentralen Feier inklusive Militärparade auf der Praça da República nahmen nach Regierungsangaben rund 10.000 geladene Gäste teil. Man habe in diesen 50 Jahren einen schwierigen Weg zurückgelegt, sagte der Präsident des südwestafrikanischen Landes, Lourenço. Angola war nach dem Unabhängigkeitskrieg ein Frontstaat im Kalten Krieg. Über 40 Jahre lang erschütterten Bürgerkriege das Land. Heute gilt Angola als wichtiger, aber stark vom Erdöl abhängiger Wirtschaftsstaat. Mithilfe des Lobito-Korridors, eines logistisch bedeutsamen Infrastrukturprojekts, bemüht es sich, seine Wirtschaft zu diversifizieren.

Für heute wird die argentinische Fußballnationalmannschaft um ihren Starspieler Lionel Messi in Angola erwartet. Morgen soll es ein Freundschaftsspiel im Stadion des 11. Novembers geben.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.