Angolas Präsident Joao Lourenço hatte jahrelang zwischen der DR Kongo und Ruanda vermittelt - jetzt gibt er die Rolle auf. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrew Caballero-Reynolds)

In Abstimmung mit der Afrikanischen Union würden in den nächsten Tagen die notwendigen Schritte unternommen, um ein neues Land für die Vermittlung zwischen den Konfliktparteien zu bestimmen, erklärte das Präsidentschaftsbüro des Landes. Nach eigenen Angaben will sich die Regierung mehr auf die allgemeinen Prioritäten der Afrikanischen Union konzentrieren, der Angolas Präsident Lourenço derzeit vorsitzt.

Lourenço hatte jahrelang im Auftrag des Staatenbundes zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda vermittelt. Im Januar war der Konflikt im Ostkongo eskaliert. Seitdem hat die von Ruanda unterstützte M23-Miliz dort große Gebiete erobert. Die Miliz hatte kürzlich ein von Angola initiiertes Vermittlungstreffen abgesagt.

