Cyber-Attacke

Das Grand Palais in Paris (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Francois Mori)

Wie aus Polizeikreisen verlautete, griffen Cyber-Kriminelle in der Nacht von Samstag auf Sonntag das System an, das die Zentralisierung von Finanzdaten ermöglicht. Die Angreifer fordern den Angaben zufolge Lösegeld und drohen damit, die verschlüsselten Daten weiterzugeben. Die französische Agentur für Computersicherheit bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass sie über den Vorfall informiert sei. Er betreffe keine Informationssysteme, die an der Ausführung der Olympischen und Paralympischen Spiele beteiligt seien. Im Grand Palais finden unter anderem die Fechtwettbewerbe statt.

06.08.2024