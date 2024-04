Nach Polizeiangaben hat ein Mann fünf Menschen erstochen, bevor eine Polizistin, die zufällig in der Nähe war, ihn erschoss. Mehrere Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt, einige seien in kritischem Zustand. Augenzeugen berichteten, dass der Mann in dem Shopping Center wahllos auf Passanten einstach. Die Identität und das Motiv des Täters sind noch unklar. Das Einkaufszentrum in Sydney wurde evakuiert. Ein Polizeisprecher erklärte, er rechne mit langwierigen Ermittlungen. Australiens Ministerpräsident Albanese schrieb auf X, die Gedanken der Australier seien bei den Opfern und ihren Anghörigen.