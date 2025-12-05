Meeresenge vor Jemen

Kleinere Boote hätten den Frachter verfolgt und beschossen, teilte die Seehandelsaufsicht der britischen Marine mit. Die Besatzung habe das Feuer erwidert, hieß es weiter. Hinter der Attacke werden Piraten vermutet.
Der Vorfall ereignete sich in der Meeresstraße Bab al-Mandab. Sie gilt als heikle Engstelle, die der internationale Schiffsverkehr auf dem Weg durchs Rote Meer und weiter über den Suezkanal ins Mittelmeer passieren muss.
