Wie der französische Präsident Macron mitteilte, wurde ein Soldat getötet, drei weitere wurden verletzt. Sie seien in einen Hinterhalt geraten und beschossen worden. Es deute alles darauf hin, dass die pro-iranische Hisbollah-Miliz dafür verantwortlich sei.
Der libanesische Ministerpräsient Salam ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an.
Die Soldaten gehörten zur Friedensmission der Vereinten Nationen im Süden des Landes. In einer Mitteilung der UNIFIL heißt es, man verurteilte den vorsätzlichen Angriff auf die Blauhelmsoldaten.
Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.