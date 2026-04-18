Wie der französische Präsident Macron mitteilte, wurde ein Soldat getötet, drei weitere wurden verletzt. Sie seien in einen Hinterhalt geraten und beschossen worden. Es deute alles darauf hin, dass die pro-iranische Hisbollah-Miliz dafür verantwortlich sei. - Die Hisbollah bestritt das.
Der libanesische Ministerpräsident Salam ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an.
Die Soldaten gehören zur Friedensmission der Vereinten Nationen im Süden des Landes. In einer Mitteilung der UNIFIL heißt es, man verurteile den vorsätzlichen Angriff auf die Blauhelmsoldaten.
Seit gestern gilt eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah und Israel.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.