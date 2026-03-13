Mehrere Tote

Schüsse an Synagoge im US-Bundesstaat Michigan (dpa / AP / Corey Williams)

Nach einem Schusswaffenangriff an einer Hochschule im Bundesstaat Virginia geht die Bundespolizei dem Verdacht auf Terrorismus nach, wie FBI-Chef Patel mitteilte. Ein Bewaffneter, der den Angaben zufolge wegen Unterstützung der Terrormiliz IS bereits inhaftiert war, hatte gestern an der Old Dominion Universität in Norfolk einen Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Der Angreifer selbst sei von Hochschülern überwältigt und getötet worden – ohne Schusswaffeneinsatz, hieß es.

Im Bundesstaat Michigan wurde eine Synagoge attackiert. Das FBI spricht von einem gezielten Gewaltakt gegen die jüdische Gemeinschaft. Ein Bewaffneter steuerte ebenfalls gestern ein Auto in das Gebäude in West Bloomfield nahe Detroit. Der Sicherheitsdienst der Synagoge erschoss ihn, wie die AP berichtete.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.