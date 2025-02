Besetztes Gebiet

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Mindestens vier Personen sollen getötet worden sein. Das berichteten sowohl das russische Verteidigungsministerium als auch der ukrainische Generalstab. Widersprüchliche Angaben machten sie jedoch zum Verursacher des Angriffs. Die russische Regierung behauptet, das Gebäude in der Stadt Sudscha sei von ukrainischen Raketen getroffen worden. Teile der Region Kursk werden von ukrainischen Kräften kontrolliert. Der Generalstab in Kiew erklärte hingegen, eine russische Gleitbombe sei in die Notunterkunft eingeschlagen. Unabhängig überprüfen lassen sich beide Angaben nicht.

Insgesamt sollen sich etwa hundert Menschen in dem Gebäude in Sudscha aufgehalten haben, als sich der Angriff ereignete. Zunächst hatte die Ukraine gemeldet, viele von ihnen seien verschüttet worden. Das wiederholte der Generalstab später nicht mehr.

