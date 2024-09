Macheten-Angriff auf Polizeiinspektion in Linz am Rhein (Alexander Franz / www.alexander-fr / Alexander Franz)

Eine Richterin am Amtsgericht Koblenz erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz sprach von einer islamistisch motivierten Tat. Der 29-Jährige Albaner hatte in der vergangenen Nacht - mit einer Machete und einem Messer bewaffnet - die Polizeiwache in Linz betreten und angekündigt, Polizisten töten zu wollen. Er war in der Sicherheitsschleuse überwältigt und festgenommen worden.

