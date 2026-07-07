Gefährliche Meerenge

Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Handelsrouten für die Schifffahrt weltweit. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt unter Berufung auf Angaben der Schiffbesatzung mit. Der Tanker sei rund acht Seemeilen vor der omanischen Stadt Limah von einem unbekannten Geschoss getroffen worden. Verletzt worden sei niemand. Das US-Medienportal Axios berichtet unter Berufung auf amerikanische Quellen, die iranischen Revolutionsgarden hätten mindestens zwei Raketen auf Handelsschiffe abgefeuert, die die Meerenge passiert hätten. Aus Teheran lag zunächst keine Stellungnahme zu den Berichten vor.

Im Laufe der Woche sollen in Katar die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Kriegsende und einen sicheren Schiffsverkehr in der Straße von Hormus fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.