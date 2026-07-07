In der Straße von Hormus wurde ein Tanker aus Katar angegriffen. (picture alliance / NurPhoto / Nikolas Kokovlis)

Wie das britische Militär mitteilte, war ein Schiff nahe der omanischen Küste nach dem Einschlag eines Geschosses in Brand geraten. Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens wurde der mit Flüssiggas aus Katar beladene Tanker angegriffen, nachdem er Warnungen missachtet hatte. Eine offizielle Bestätigung der iranischen Führung gab es zunächst nicht. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben ebenfalls nicht.

Der Iran hat wiederholt erklärt, dass nur die von ihm genehmigte Route durch die Meerenge sicher sei. Das Land steht im Verdacht, in den vergangenen Tagen mindestens zwei weitere Schiffe angegriffen zu haben, die eine alternative Route nahe der omanischen Küste genutzt hatten. Nach Angaben des Datenunternehmens Kpler passierten am vergangenen Wochenende mindestens 108 Schiffe die Straße von Hormus auf verschiedenen Routen.

Im Laufe der Woche sollen in Katar die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Kriegsende und einen sicheren Schiffsverkehr fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.