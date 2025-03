Odessa ist immer wieder Ziel von russischen Luftangriffen. Dieses Foto stammt vom 1. März. (Nina Liashonok / Ukrinform / dpa / Nina Liashonok)

Wie der zuständige Gouverneur mitteilte, wurden außerdem Wohnhäuser und Infrastruktur beschädigt. In Teilen der Stadt seien Strom, Wasser und Heizung ausgefallen. Odessa ist in dem seit drei Jahren andauernden Angriffskrieg immer wieder Ziel russischer Drohnen, Raketen und Marschflugkörper geworden. Der Ukraine fehlt es an ausreichender Flugabwehr, um sich besser davor zu schützen.

