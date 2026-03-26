Rechtsextremismus

Wie die Staatsanwaltschaft Mühlhausen mitteilte, wurde die Wohnung der beiden Tatverdächtigen durchsucht. Bei ihnen handele es sich um einen 56-Jährigen und dessen 22-jährigen Sohn. Ersten Ermittlungen zufolge griffen sie gestern drei Journalisten von "Spiegel TV" an. Wie der Verlag mitteilte, wurden diese durch Reizgas und Schläge verletzt. Die Reporter hatten Dreharbeiten über rechtsextreme Strömungen durchgeführt.
Fretterode geriet bereits 2018 in die Schlagzeilen, weil dort ebenfalls Journalisten attackiert und verletzt worden waren.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.