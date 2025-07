Kriminalität

Angriff in ICE in Niederbayern (picture alliance / dpa / Armin Weigel)

Die Tat ereignete sich laut Polizei auf der Bahnstecke nahe dem niederbayerischen Straßkirchen. Danach verletzte ein Mann mindestens vier Personen leicht mit vermutlich mehreren gefährlichen Gegenständen. Daraufhin konnte der mutmaßliche Angreifer wohl von Fahrgästen überwältigt werden. Er "dürfte etwas schwerer verletzt sein", sagte ein Polizeisprecher. Demnach handelt es such um einen 20 Jahre alten Syrer. Der Mann sei festgenommen worden, befinde sich in Gewahrsam der Polizei und werde ärztlich behandelt. In Lebensgefahr sei nach derzeitigem Stand niemand. Sein Motiv ist unklar.

