Ausgebrannte Autowracks nach einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew (Archivbild) (AFP / HANDOUT)

Es habe mindestens einen Toten und fünf Verletzte gegeben, so die ukrainische Militärverwaltung. Bürgermeister Klitschko berichtete im Nachrichtendienst Telegram über den Einsatz der Luftabwehr. Im Bezirk Obolon sei infolge eines Treffers, mutmaßlich durch eine Rakete, ein Brand in einem 20-stöckigen Wohnhaus ausgebrochen. Auch ein Bürogebäude und Lagerhäuser wurden den Angaben zufolge getroffen. Die Rettungskräfte seien im Einsatz. Im Bezirk Holossijiw seien zwei Verletzte aus den Trümmern eines Lagergebäudes geborgen worden, schrieb Klitschko. Eine Such- und Rettungsaktion dauere noch an.

Die Ukraine verteidigt sich seit viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriff. Immer wieder kommt auch Kiew unter Beschuss. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich kaum unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.