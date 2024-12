Lichterfelde

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Ein Parteimitglied sei zu Boden geworfen und in Bauch und Gesicht getreten worden, teilten die Sozialdemokraten auf Instagram mit. Der Betroffene habe im Krankenhaus behandelt werden müssen. Unter den Angegriffenen sei auch die Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, Macmillan. Der Bundestagsabgeordnete Stüwe erklärte, der Wahlkampf beginne - Zitat - "mit Angriffen von Nazis gegen die Demokratie". Mit Macmillan treffe es eine überzeugte Antifaschistin, die sich gerade in ihrem Kiez immer wieder gegen Rechtsextreme stelle.

Die Tat hatte sich gestern ereignet. Medienberichten zufolge könnte sie mit dem Rechtsradikalen-Aufmarsch in den Stadtteilen Friedrichshain und Lichtenberg in Zusammenhang stehen. Dort hatten sich rund 60 Teilnehmer eingefunden. Insgesamt bis zu 3.000 Menschen kamen zu Gegenprotesten. Laut Polizei wurden teilweise Steine und Flaschen geworfen. Mehrere Beamte seien verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.