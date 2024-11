Krieg in Nahost

Nach einem israelischen Luftangriff auf Dahieh, einem südlichen Vorort von Beirut, Libanon, steigt Rauch auf. (AP / Bilal Hussein)

Fünf Wohnhäuser seien bombardiert worden. In Syrien stieg die Zahl der Toten nach dem gestrigen Angriff auf die Stadt Palmyra. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht jetzt von mindestens 71 Toten. Ziel sei ein Treffen von Kommandeuren pro-iranischer Gruppen gewesen. Auch dieser Angriff wird Israel zugeschrieben. Im Westjordanland haben die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben neun Terroristen bei einem Einsatz getötet. Bei israelischen Luftangriffen auf Ziele im Ostlibanon wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 22 Menschen getötet. Die Attacken trafen demnach fünf Gebiete in der Region der Stadt Baalbek. Die israelische Luftwaffe griff zudem erneut südliche Vororte von Beirut an.

Bei einem Raketenangriff der Hisbollah auf den nordisraelischen Küstenort Naharija gab es ein Todesopfer.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.