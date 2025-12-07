Im Kreis Krementschuk in der zentralukrainischen Region Poltawa wurden nach Angaben der Militärverwaltung mehrere Unternehmen des Energiesektors mit Drohnen und Raketen attackiert. Direkte Treffer und herabstürzende Trümmer lösten demnach Brände aus. Technische Anlagen wurden beschädigt. Bereits einen Tag zuvor hatte ein massiver russischer Luftangriff erneut das Energienetz der Ukraine getroffen.
Auch Russland meldete in der vergangenen Nacht Angriffe auf sein Staatsgebiet. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, man habe knapp 80 ukrainische Drohnen abgeschossen.
