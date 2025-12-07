Ukraine-Krieg
Angriffe auf Energieinfrastruktur: Russland attackiert Ukraine weiter

Nach russischen Angriffen in der Nacht fällt an mehreren Orten in der Ukraine die Wärme- und Wasserversorgung aus.

    Nach dem russischen Angriff auf die Infrastruktur der ukrainischen Stadt Charkiw. Zwischen hohen Strommasten steigt schwarzer Rauch auf, am Boden sieht man Feuer.
    Russische Angriffe treffen immer wieder die Energieinfrastruktur der Ukraine (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Yevhen Titov)
    Im Kreis Krementschuk in der zentralukrainischen Region Poltawa wurden nach Angaben der Militärverwaltung mehrere Unternehmen des Energiesektors mit Drohnen und Raketen attackiert. Direkte Treffer und herabstürzende Trümmer lösten demnach Brände aus. Technische Anlagen wurden beschädigt. Bereits einen Tag zuvor hatte ein massiver russischer Luftangriff erneut das Energienetz der Ukraine getroffen.
    Auch Russland meldete in der vergangenen Nacht Angriffe auf sein Staatsgebiet. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, man habe knapp 80 ukrainische Drohnen abgeschossen.
