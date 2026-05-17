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Nach Angaben der Behörden gab es mehrere Verletzte. Einige Gebäude gerieten in Brand. In mehreren Gemeinden seien auch Infrastruktureinrichtungen attackiert worden, hieß es. Moskaus Bürgermeister Sobjanin teilte mit, man habe mehr als 120 Drohnen abgeschossen. Die Ukraine griff in der Nacht zudem die russisch besetzte Stadt Sewastopol auf der Halbinsel Krim an und beschädigte nach Behördenangaben mehrere Wohnblocks und Häuser. Es kam zu Stromausfällen.

Zuletzt hatte Russland einen der schwersten Luftangriffe auf die Ukraine durchgeführt. Allein in Kiew wurden 24 Tote aus einem zerstörten Wohnblock geborgen. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte die Einhaltung der Sanktionen gegen Russland. Bei dem Angriff auf Kiew seien neu hergestellte Raketen eingesetzt worden. Ohne Komponenten von Unternehmen aus Europa und den Vereinigten Staaten hätte Russland diese Raketen nicht herstellen können, meinte Selenskyj.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.