Berlins Wirtschaftssenatorin Giffey

"Angriffe auf Politiker sind besorgniserregend"

Berlins Wirtschaftssenatorin Giffey hat nach dem Angriff auf sie zu mehr Respekt gegenüber Menschen aufgerufen, die sich in der Politik engagieren. Man lebe in einem freien und demokratischen Land, in dem jede und jeder seine Meinung frei äußern dürfe, schrieb die SPD-Politikerin im sozialen Netzwerk Instagram.