Gewalt und Zerstörung seien kein Protest, sagte Thüringens Landtagspräsidentin Pommer. An die Räumlichkeiten der Linken-Politikerin wurden Hakenkreuze geschmiert. Zuvor war am Haus eines SPD-Lokalpolitikers nahe Eisenach Feuer gelegt worden. Die Polizei ermittle wegen schwerer Brandstiftung in alle Richtungen, sagte Landesinnenminister Maier, ebenfalls SPD, der dpa. Das sei eine Dimension, die man in der Art noch nicht hatte. In Suhl wurden die Scheiben mehrerer Büros der Sozialdemokraten eingeworfen. Im nordrhein-westfälischen Petershagen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung an einer Geschäftstelle der Grünen. Die Bundestagsabgeordnete Gambir sprach von einem feigen Anschlag und einer besorgniserregenden Eskalation des Extremismus.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.